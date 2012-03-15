Европарламент признал выборы в России несправедливыми

Европейский парламент дал оценку прошедшим в России выборам президента. Парламент оценил прошедшие выборы как "несвободные и несправедливые". Об этом сообщил Михаил Касьянов.

Выборы президента, на которых победу одержал Владимир Путин, были оценены, как "несвободные и несправедливые". Соответствующая поправка была внесена в принятую Европарламентом резолюцию по России. Об этом "Интерфаксу" сообщил сопредседатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов, вернувшийся из Страсбурга со слушаний по России.