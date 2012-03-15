Уже до конца марта может произойти отставка губернатора Московской области Бориса Громова. Похоже, Кремль хочет провести эту замену до введения прямых выборов глав регионов. В качестве будущих кандидатур рассматриваются: экс-спикер Госдумы Борис Грызлов, министр транспорта Игорь Левитин и министр регионального развития Виктор Басаргин. Специально для «АН» на вопрос «Должен ли Громов ответить за беспрецедентное разворовывание бюджета Московской области?» отвечают…

Геннадий Селезнев, лидер общественного движения «Россия», председатель совета директоров МОСОБЛБАНКа, бывший председатель Госдумы РФ II-III созывов (1996—2003), бывший кандидат на пост губернатора Московской области (1999 г.):

«Несчастная Московская область!»

- Про отставку Громова говорят много лет. Если будет Грызлов, это опять кошмар, просто один сапог поменяют на другой... Несчастная Московская область! Я слышал про Грызлова, но отгоняю эту новость, как кошмарный сон. Конечно, когда люди работают по два-три срока и явно пересиживают, то речь идет даже не о том, мол, проштрафился – уходи, а это просто становится вопросом этики. Медведев вчера назвал максимальный срок работы для чиновника – шесть лет, и это правильно. И для губернатора тоже нормально находиться на посту не более двух созывов. Все мы живые люди, за много лет замыливается глаз, и ты уже смотришь на все глазами тех, кто не всегда объективно оценивает картину. Что касается этой истории с Кузнецовым и украденными миллиардами, то я вообще удивляюсь, почему не шевелятся следственные органы. Вроде бы он объявлен в федеральный розыск, вроде все знают, где он живет, его показывают по ТВ, но никто не предпринимает никаких действий. Что это – или у человека какая-то суперкрыша, или он ни в чем не виноват? Тогда так и скажите…

Александр Руцкой, бывший вице-президент РФ (1991-1993 гг.), экс-губернатор Курской области (1996- 2000 гг.), генерал-майор авиации, военный летчик I класса, герой Советского Союза:

«Валяет дурака и говорит, что ничего не знал»

- Удивляюсь, сколько же можно терпеть все эти безобразия! Напрочь разграбили область - и при этом, продлевая ему полномочия, делают вид, будто ничего не происходит. По-моему, хватит! Надо не только освободить его от полномочий губернатора Московской области, но и привлечь к ответственности! Просто смешно, когда он валяет дурака и говорит, что ничего не знал и ничего не видел. Тут есть вопросы и к правоохранительным органам. Это же беспрецедентная наглость и бывшего министра финансов Московской области Кузнецова, и самого Громова! Что касается того, что, мол, как это генерал, «герой-афганец» мог до такого дойти, скажу так. Герои бывают разные – одни получают это звание в бою, а другие – на паркете, вовремя прогнувшись.

Олег Митволь, лидер движения «Зеленая альтернатива», бывший заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (2004-2009 гг.):

«Сильно поредели земельные ресурсы области»

- К сожалению, боевой генерал Борис Всеволодович Громов не показал себя талантливым хозяйственником и управленцем. Если бы были выборы, этот вопрос уже давно бы не стоял. Исходя из опросов жителей Подмосковья, все знают, какой антирейтинг показывает Московская область, - и это в первую очередь «заслуга» самого губернатора. Если говорить о хозяйственной деятельности в Московской области, то сразу вспоминается убежавший с двумя миллиардами долларов министр финансов Кузнецов. Также видны огромные бюджетные долги, которые со страшной силой топят бюджет области еще с 2009 года. Конечно, государство активно помогает Подмосковью, но это не спасает. Если сейчас придет новый губернатор, то он первым делом должен дать оценку тому, что происходило последние несколько лет в финансово-хозяйственной сфере. Очень сильно поредели земельные ресурсы области, в большом количестве вырублены леса, много вопросов относительно водоохранных зон, и я уверен, что это тоже станет предметом тщательного разбирательства. За время губернаторства Громова бюджет области с каждым годом становился дырявей и дырявей.

Михаил Мень, губернатор Ивановской области:

«Какие-то действия своих коллег…»

- Я не комментирую какие-то действия своих коллег и их предполагаемые отставки. Считаю это просто некорректным.