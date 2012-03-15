Аркадий Дворкович пообещал заплатить штраф, не желая быть арестованным

Помощник президента России Аркадий Дворкович в среду, 14 марта около 08:45 на Пятницком шоссе попал в аварию.

"Аргументы.ру" писали ранее, что автомобиль с номерами серии АМР, закрепленный за Дворковичем, двигался по полосе общественного транспорта с включенным проблесковым маячком. Водитель "Мерседеса" с белорусскими номерами, выполняя поворот, его не увидел и зацепил. Обе машины получили механические повреждения. Как стало известно, пассажир в момент ДТП был в машине, при этом никто не пострадал.

Аркадий Дворкович в своем микроблоге в Твиттере прокомментировал данную ситуацию: "Да, все ок. Нарушил, каюсь. Аркадий Дворкович утром попал в аварию. Все живы, никто не пострадал".

Уместно будет напомнить, что неуплата штрафа карается довольно серьезными последствиями. Например, основатель финансовой пирамиды МММ-2011 Сергей Мавроди арестован Хамовическим судом Москвы на пять суток за неуплату штрафа в 1 тысячу рублей.

Если Аркадий Дворкович штраф заплатить забудет, его наверняка ждет участь Сергея Мавроди.