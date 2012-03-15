В новом правительстве Голикова может возглавить Минэкономразвития

В новом правительстве России Министерство экономического развития может возглавить действующий министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова.

"АН" писали, что Минздравсоцразвития, скорее всего, разделят. Источник "Известий" в Минздраве сообщил, что Голикову рассматривают как наиболее вероятную кандидатуру на пост главы Минэкономразвития.

Такой выбор он объясняет "большей близостью Голиковой к финансово-экономической деятельности, нежели к другим отраслям".

Напомним, Татьяна Голикова начала карьеру в Минфине в 1990 году в качестве экономиста. С 1999 года занимала пост замминистра финансов, с этой должности и ушла в 2007 году на должность главы Минздравсоцразвития.

С 2008 года кресло министра экономразвития занимает Эльвира Набиуллина.

На смену Голиковой рассматриваются несколько кандидатур, в том числе речь идет о ее заместителе Веронике Скворцовой и главе Федерального медико-биологического агентства при Минздраве Владимире Уйбе. Скворцова - доктор медицинских наук, до прихода на пост заместителя в 2008 году руководила НИИ инсульта при медицинском университете. ФМБА во главе с Уйбой контролирует в том числе службу крови во всех регионах страны с 2004 года.

Сама Голикова считает, что необходимости в разделении Министерства здравоохранения и социального развития нет. Но идея разделения Минздравсоцразвития на два ведомства — по здравоохранению и социальной политике — находит поддержку в правительстве и администрации главы государства.