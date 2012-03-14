Валентина Матвиенко предрекла России матриархат

Экс-губернатор Санкт-Петербурга, действующий спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала готовиться к матриархату в России. На пресс-конференции Матвиенко заявила, что граждане устали от жесткой мужской политики, а присутствие женщин во власти очеловечивает политику.

Отвечая на вопрос журналиста из Норвегии, спикер Совета Федерации заявила, что Россия должна ориентироваться на страны Северной Европы, где женщины имеют наибольшее влияние на политическую жизнь стран. «Готовьтесь к матриархату, он надвигается», – пообещала Валентина Матвиенко.

По ее мнению, через несколько лет «политическая карта России будет иметь другое лицо». По ее данным, женщины гораздо чаще выигрывают по одномандатным округам. Это подтверждает, что россияне активно симпатизируют женщинам-политикам. Но по спискам политических партий, наоборот, реже проходят во всевозможные политические образования всех видов по той причине, что мужчины как-то к ним несправедливы.

Сама Матвиенко уверена, что ее выбрали в качестве главы верхней палаты парламента не по гендерному признаку. Спикер Совета Федерации категорически отвергла для себя возможность возвращения в правительство и участие в президентских выборах. Матвиенко также убеждена, что партии должны формироваться не по гендерному, а по идеологическому принципу.