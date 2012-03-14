На вступление в партию Прохорова подали заявления 80 тысяч россиян

Заявки на вступление в создаваемую молодым российским политиком Михаилом Прохоровым партию подали через его предвыборный сайт уже свыше 80 тысяч человек, сообщили в среду в штабе экс-кандидата в президенты.

Такое количество желающих вступить в партийные ряды подтверждает, что в обществе назрела острая необходимость в новых политических структурах.

В штабе подчеркивают, что партия М. Прохорова "уже начинает строиться во многом благодаря самоорганизации его сторонников". В данный момент штаб начинает работу со сторонниками Прохорова в регионах.

"По всей стране первым делом будет проведен анализ ситуации, поиск и отбор лидеров мнений, которые смогут сформировать региональные представительства", - отмечают в штабе. Отбор руководителей будет проходить на конкурентной основе. В середине апреля будет собран оргкомитет, в который в том числе войдут некоторые региональные лидеры.

Уже во многих регионах инициативные группы сторонников М. Прохорова создались самостоятельно.

"Мы приветствуем эти инициативы, подтверждающие огромный интерес к созданию партии М. Прохорова, однако обращаем внимание на то, что мандаты на созыв учредительных конференций федеральным центром пока никому не выдавались", - заявил представитель пресс-службы штаба Алексей Уразов.

Но в ситуации самостоятельного создания многочисленных инициативных групп без прохождения определенных демократических процедур существует угроза создания лжеорганизаций, которые могут попытаться присоединиться к создаваемой партии и саботировать ее учредительную работу, отметил Уразов.

Создание партии идет по графику, скоординированному с принятием нового законодательства о партиях. Пока не собран оргкомитет и не созданы управляющие органы новой партии, процесс создания партии координирует штаб Михаила Прохорова.

"АН" писали, что многие называют результат Михаила Прохорова (3-е место) одним из самых интересных событий прошедших президентских выборов. По итогам президентских выборов 2012г. Михаилу Прохорову удалось заручиться поддержкой около 8% избирателей.

Напомним, 21 февраля Михаил Прохоров сообщил, что уже в ходе предвыборной кампании начал создавать многомиллионную независимую партию из числа своих сторонников по сетевому принципу. 25 февраля начался приём заявок от желающих вступить в новую партию.