Смольный согласовал митинги оппозиции 24 и 25 марта в Петербурге

Смольный согласовал с организаторами протестных акций проведение шествий и митингов в Санкт-Петербурге 24 и 25 марта. Участников акции первого дня объединяет желание снести "президентский фильтр" на губернаторских выборах.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности разрешил оппозиционерам 24 марта пройти от станции метро "Горьковская" по Каменноостровскому проспекту, Троицкому мосту и провести после митинг на Марсовом поле.

По словам организаторов акции, сбор участников в 14.00 у вестибюля метро "Горьковская". Колонна двинется в сторону Невы в 14.30. Митинг на Марсовом поле начнется в 15.00 и продлится один час, передает портал Фонтанка.ру. Заявка на шествие подавалась Владимиром Волохонским, Андреем Дмитриевым, Владиславом Ивахником, Сергеем Кузиным, Андреем Пивоваровым, Максимом Резником, Германом Садулаевым и Дмитрием Сухоруковым.

В акции примет участие незарегистрированная партия "Другая Россия", "Яблоко", КПРФ, Партия народной свободы, движение "Солидарность", национальные демократы. Главные требования: проведение прямых выборов губернатора Петербурга без "президентского фильтра" в течение года, регистрация всех оппозиционных партий и освобождение политзаключенных.

Также Смольный согласовал митинг 25 марта. Он пройдет на Конюшенной площади. В акции примут участие организации, входящие в "Гражданский комитет". Организаторы акции выступают за отставку премьер-министра РФ Владимира Путина, отмену результатов президентских выборов и назначения нового голосования с регистрацией всех кандидатов, а также освобождения политзаключенных. Начало мероприятия назначено на 15:00, а продлится один час.