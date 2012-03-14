Медведев: среди 1,5 млн госслужащих РФ подходящих руководителей нет

Эффективность российского государства в значительной мере зависит от того, кто работает на это государство, заявил в среду президент РФ Дмитрий Медведев в Сколково на расширенном заседании по формированию в России системы "Открытое правительство".

Президент РФ подчеркнул, что проблема кадрового обеспечения госслужбы существует на всех ступеньках вертикали власти.

"С одной стороны, вроде бы у нас всё хорошо: и образование у всех приличное, и считается, что наша страна – страна с высоким уровнем подготовки специалистов. Университеты, хоть и не входят в первые десятки, тем не менее всё-таки крепкие: и классические, и технические. C другой стороны, куда ни посмотришь, кадров нигде не хватает, особенно на государственной службе, куда, к сожалению, далеко не всегда приходят работать молодые и перспективные люди", - заявил Дмитрий Медведев на расширенном заседании рабочей группы по подготовке предложений по формированию в России системы "Открытое правительство", передает прес-служба Кремля.

Глава государства отметил, что на госслужбе в России занято, если не считать военизированные структуры и правоохранительные органы, только на гражданской службе - порядка 1 млн 650 тыс.человек.

"И, конечно, эффективность нашего государства в значительной мере зависит от того, кто работает на это государство, от того, какие люди представлены у нас во всех структурах власти, начиная от верхних, я имею в виду Правительство России, и заканчивая, конечно, муниципалитетами", - акцентировал Дмитрий Медведев.

"Могу сказать даже по собственному опыту, что когда начинаешь перебирать в голове, кого можно было бы куда-либо направить на работу, в том числе на руководящие позиции, выясняется, что подходящих людей не так много. Да, есть молодые, есть современные люди, но, например, без опыта, хотя, конечно, отсутствие опыта – это не всегда минус, иногда это плюс, возможность посмотреть на мир совершенно другими глазами. Есть люди проверенные, хорошо себя зарекомендовавшие, но, что называется, уже "сбитые лётчики", которым, в общем, пора другими делами заниматься", - поделился президент РФ.

Медведев выразил уверенность втом, что подобные размышления есть у любого руководителя, какую бы позицию он в России ни занимал - от президента РФ до главы сельсовета.

"Поэтому проблема кадров, проблема личной составляющей и на государственной службе, и в целом, конечно, в стране исключительно важна", - подчеркнул президент РФ.

Необходимо срочно признать, что старая система кадровой подготовки к госслужбе не работает, "да она, собственно, и не сложилась. Мы пользуемся остатками советской системы и какими-то собственными представлениями".

И также срочно необходимо приступить к созданию нормальных социальных лифтов и нормальной системы отбора кадров для гражданской госслужбы России, - подчеркнул Медведев.