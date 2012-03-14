Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что под Ульяновском нет никакой военной базы США и что речь идет о так называемом мультимодальном транзите нелетальных грузов для нужд международных сил содействия безопасности в Афганистане. Специально для «АН» на вопрос «Почему Рогозин не боится военного влияния на Кремль Госдепа США, в котором власти совсем недавно обвиняли оппозицию?» отвечают…

Нина Дергунова, председатель Общественной палаты Ульяновской области, зав. кафедрой социологии и политологии Ульяновского государственного университета, доктор политических наук:

«Настаиваем, чтобы работали и таможня, и ФСБ»

- Вполне объяснимо то волнение, которое возникают у людей при словах «американская база». Но есть разница: перевалочная база, причем временная, или постоянно функционирующая военная база. США действительно нужно доставлять свои грузы из Афганистана в Европу, и мы в Ульяновске тоже это хорошо понимаем. Во всяком случае, я не слышала о каких-то протестных выступлениях. С другой стороны, для города это может стать серьезным толчком к развитию транспортного узла, к созданию определенных рабочих мест. Мы давно мечтаем о том, чтобы сделать Ульяновск крупным транспортным узлом на пути между Европой и Азией и стараемся реализовать эту идею. Вот построили второй мост через Волгу… Что касается заявлений представителей правительства России о таможенном досмотре, так это нормально: любые грузы должны досматриваться. Иначе всегда найдутся желающие воспользоваться бесконтрольностью доставлять все, что угодно: оружие, наркотики, да мало ли что!.. Нам здесь все это не нужно, и мы даже настаиваем на том, чтобы все, что полагается в таком деле, работало: и таможня, и ФСБ.

Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования, кандидат военных наук:

«Это очень выгодно для России»

- Может, Рогозин не совсем правильно понимает ситуацию… Недавно президент Киргизии высказал российскому руководству свое «фэ». Я вполне допускаю, что если руководство России не согласится с его мнением, то Алмазбек Атамбаев обратится к Вашингтону. США с удовольствием сохранят в Киргизии свою военную базу, ведь она им там просто крайне необходима. Нам надо четко понимать, что перевалочная база в Ульяновске – это очень выгодно для России. Если сначала мы дали согласие на 4 тыс. бортов США в год, то теперь нам нужно договариваться на 20 тыс. бортов. Именно на этом фоне и нужно проговаривать сотрудничество с НАТО, не забывая о вопросе с РЛС, о выводе ядерных боеприпасов США с территории Европы и т.п. А если эти вопросы не будут решены, то я вполне допускаю, что наш президент не поедет на саммит в Чикаго.

Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы:

«Чтобы как-то компенсировать моральный урон»

- По поводу натовских грузов из Афганистана существует много мифологии. Американских военных обвиняли в том, что, пользуясь отсутствием досмотра, они перевозят разные запрещенные грузы, наркотики. К тому же у российских властей существует некое психологическое напряжение, связанное с двойственностью ситуации. С одной стороны, сохраняется риторика об опасности НАТО для России - регулярные выступления против размещения американских военных баз вблизи российских территорий, в частности, транспортной перевалочной базы «Манас» в Киргизии, а с другой, размещение фактически военной базы прямо у нас, в Ульяновске. Конечно, для власти это создает некоторое неудобство. Вот чтобы как-то компенсировать моральный урон, и делаются все эти заявления о введении для американцев таможенного досмотра и даже, возможного присутствия спецслужб в процессе перевалки грузов.