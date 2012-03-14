Соцопрос: абсолютное большинство американцев не хотят войны с Ираном

Большинство американцев, включая рядовых республиканцев, не хотят не только, чтобы США начали войну с Ираном, но и возражают против иной поддержки Израиля, кроме советов, в случае вооруженного конфликта.

Данные обнародованного накануне опроса, проведенного независимой организацией World Public Opinion и университетом штата Мэриленд свидетельствуют о том, что 69% опрошенных полагают, что США нужно соблюдать нейтралитет, но вместе с союзниками Соединённым Штатам следует продолжать дипломатическое давление на Тегеран, с тем, чтобы он отказался от своих ядерных программ, передают РИА Новости.

Даже среди сторонников Республиканской партии большинство - 58% выступают против участия США в военном конфликте.

В случае, если Израиль атакует ядерные объекты Ирана, 49% считают, что США должны соблюдать нейтралитет, в то время как 25% уверены, что Вашингтону следует в этом случае оказать военную помощь Тель-Авиву. Остальные 14% участников опроса полагают при таком развитии событий ограничить поддержку со стороны США лишь дипломатическими мерами.

"Одна из главных причин, по которой американцы не приветствуют возможную атаку Израиля на иранские ядерные объекты в том, что они не верят в эффективность этих мер", - сказал директор World Public Opinion Стивен Кулл, передает ИТАР-

Лишь 18% полагают, что бомбардировка отсрочит создание Тегераном ядерного оружия более чем на пять лет.

Опрос был проведен на территории США среди 727 человек 3-7 марта, статистическая ошибка возможна до 4,5% в обе стороны.

Напомним, "АН" писали, что в среду президент США Обама распорядился еще на год продлить односторонние экономические санкции против Ирана.

Барак Обама неоднократно заявлял, что США сделают все возможное, чтобы Иран не заполучил ядерное оружие, однако Белый дом намерен добиваться решения иранской ядерной проблемы дипломатическими средствами. Республиканцы, лидирующие сейчас в президентской гонке, упрекают Обаму в слабости и требуют военного вмешательство.

Между тем, Иран настойчиво отрицает разработку ядерного оружия.