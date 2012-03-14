Вывод международных войск из Афганистана на сегодня - одна из самых актуальных тем. В этой связи не удивительно, что Германия укрепляет военное сотрудничество с соседней страной - Пакистаном.

Германия и Пакистан договорились о более тесном военном сотрудничестве.

Министр обороны Германии Томас де Мезьер во время визита в Пакистан подписал соглашение с пакистанским коллегой Ахмедом Мухтаром. Соглашение предусматривает углубление сотрудничества между вооруженными силами обеих стран. Это первый визит немецкого министра обороны в Пакистан с сентября 2008 года.

По словам де Мезьера, Пакистан является "ключевой страной" в регионе и играет центральную роль в афганском конфликте. Западные государства подозревают, что ядерные державы тайно поддерживали афганских талибов для расширения своего влияния на страну. Де Мезьер призвал к "благоразумному участию всех стран-соседей и особенно Пакистана" для "устойчивого и стабильного развития Афганистана".

Отношение Пакистана с Западом, в частности в Соединенными Штатами, в данный момент очень напряженные.

В конце ноября Международные силы содействия безопасности (ISAF) нанесли воздушные удары на пакистанский пограничный пост, расположенный на границе с Афганистаном. В результате этого маневра погибли 24 солдата, что вызвало в Исламабаде волну возмущения. После этого Пакистан заблокировал границы для международных сил в Афганистане. Кроме того, в декабре прошлого года Пакистан бойкотировал конференции в Бонне по ситуации в Афганистане.

Однако сейчас министр обороны Пакистана заявил, что «в самое ближайшее время» блокада может быть отменена. Де Мезьер надеется на положительное решение этого вопроса уже марте.