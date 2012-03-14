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Германия и Пакистан договорились о более тесном военном сотрудничестве

14 марта 2012, 14:48 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

Германия и Пакистан договорились о более тесном военном сотрудничестве

Вывод международных войск из Афганистана на сегодня - одна из самых актуальных тем. В этой связи не удивительно, что Германия укрепляет военное сотрудничество с соседней страной -  Пакистаном.

Германия и Пакистан договорились о более тесном военном сотрудничестве.

Министр обороны Германии Томас де Мезьер  во время визита в Пакистан подписал соглашение с пакистанским коллегой Ахмедом Мухтаром. Соглашение предусматривает углубление сотрудничества между вооруженными силами обеих стран. Это первый визит немецкого министра обороны в Пакистан с сентября 2008 года.

По словам де Мезьера,  Пакистан является "ключевой страной" в регионе и играет центральную роль в афганском конфликте. Западные государства подозревают, что ядерные державы тайно поддерживали афганских талибов для расширения своего влияния на страну. Де Мезьер призвал  к "благоразумному участию всех стран-соседей и  особенно Пакистана" для "устойчивого и стабильного развития Афганистана".

Отношение Пакистана с Западом,  в частности в Соединенными Штатами, в данный момент очень напряженные.

В конце ноября Международные силы содействия безопасности (ISAF) нанесли воздушные удары на пакистанский пограничный пост, расположенный на границе с Афганистаном. В результате этого маневра погибли  24 солдата, что вызвало  в Исламабаде волну возмущения.  После этого Пакистан заблокировал границы для  международных сил в Афганистане. Кроме того, в декабре  прошлого года Пакистан бойкотировал конференции в Бонне по ситуации в Афганистане.

Однако сейчас  министр обороны Пакистана заявил, что «в самое ближайшее время» блокада может быть отменена. Де Мезьер надеется на положительное решение этого вопроса уже марте. 

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