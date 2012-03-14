«Если между Путиным и Медведевым пробежала кошка»

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ "О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013гг. и внесении изменений в некоторые акты президента РФ по вопросам противодействия коррупции". Специально для «АН» на вопрос «Осмелится ли Медведев замахнуться на людей из ближайшего окружения Путина, которые подозреваются в коррупции?» отвечают…

Александра Маринина, автор детективных романов:

«Если бы я точно знала…»

- Если бы я точно знала, какие у Медведева отношения с премьером, с будущим президентом… Если они близкие, дружеские и очень хорошие, то, естественно, Медведев не замахнется на людей из ближайшего окружения Путина. Но если это конкурентные отношения, или между Путиным и Медведевым пробежала кошка, то, вероятно, как вы говорите, замахнется…

Тельман Гдлян, бывший старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР:

«Группы коррупционеров – это нелегальные партии»

- Группы коррупционеров – это нелегальные партии и организации, являющиеся мощнейшей силой. Де-факто они есть, а де-юре… Ни в одном документе не запечатлено, что есть такие партии - взяточников. Такая «партия» всячески поддерживается для того, чтобы разрыв в цепи не привел к развалу всей организации. Коррупция высокорангированных чиновников – это гораздо более опасное явление, чем щипачи внизу. Со щипачами можно разобраться за короткий период времени, а для высокорангированных нужно самое современное оружие с тем, чтобы подавить их штабы. Просто так к ним не подойдешь, и здесь нужно профессиональное умение. Главное – воля высшего эшелона власти на борьбу с этой чумой… А как только будет покончено с высокой коррупцией, с остальной мелочью разобраться – дело техники.

Ирина Рукина, член координационного совета межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией», доктор экономических наук:

«Нет слоев общества, свободных от коррупции»

- У нас практически нет слоев общества, свободных от коррупции. Когда мы говорим «законодатели», то хотим думать, что это абсолютно чистые и безгрешные люди. Но все мы знаем, что среди законодателей очень много бизнесменов, и нельзя сегодня требовать от них очень многого.

Александр Гуров, доктор юридических наук, профессор, генерал-лейтенант милиции, депутат Госдумы III-V созывов:

«Визжим, как на митинговой площади!»

- Дело даже не в том, что Медведев скоро уходит. Прежде чем говорить о каких-то «людях Путина», надо их знать. Может, там вообще идеальная ситуация, а мы визжим, как на митинговой площади! Если будут конкретные деяния, тогда и можно говорить «осмелится – не осмелится». А вообще необходим общественный контроль, особенно для «высоких» коррупционеров. Гласность – самое мощное оружие в этой борьбе. На чиновника значительно страшнее, чем посадка, действует упоминание его имени в СМИ. Подумаешь, год-два-три дело длится, а потом его прекратили. Но СМИ – это важно! Но пока с коррупцией у нас нет никакой борьбы, и ее не будет до тех пор, пока не введут конфискацию имущества как дополнительную меру наказания за отдельные виды преступлений. И еще всем нам нужно изменить собственную психологию, потому что у нас самих кругом везде «связи»...