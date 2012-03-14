МИД РФ: мы не будем затушёвывать разногласия с другими странами

Внешнеполитический курс России курс будет оставаться сбалансированным, активным, созидательным, основанным на сотрудничестве со всеми, кто к этому готов на принципах равноправия и уважения интересов друг друга, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не будем затушевывать имеющиеся разногласия, но и драматизировать их не собираемся", - сказал Сергей Лавров на "правительственном часе" в Госдуме РФ.

Министр добавил, что "цели нашей внешней политики имеют стратегический, а не конъюнктурный характер".

"Состоявшиеся выборы президента Российской Федерации среди прочих моментов убедительно подтвердили, на мой взгляд, преемственность основополагающих принципов нашей внешней политики", - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ, передает ИТАР-ТАСС.

"Активная позиция России в международных делах, в основе которой лежит здравый смысл, находит все больше сторонников, она не подвержена конъюнктурным шараханьям", - сказал Лавров.

По его словам, МИД РФ будет настойчиво работать над утвержденным руководством страны внешнеполитическим курсом, который нацелен на создание благоприятных условий, обеспечения безопасности, улучшения жизни граждан.

"Убежден, что конструктивный диалог с Государственной Думой поможет реализации поставленных задач, будет способствовать укреплению авторитетной позиции нашего государства на международной арене", - сказал глава МИД РФ.