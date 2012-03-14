МИД РФ: Россия готова работать с исламистскими партиями

Москва готова работать с новыми властями в Египте и Ливии, в том числе с приходящими к власти исламистскими партиями, заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров на "правительственном часе" в Годуме РФ.

"Там формируются независимые режимы, там формируются процессы, которые в конечном итоге будут отражать весь спектр политических сил. Да, там исламистские партии приходят к власти, и мы готовы работать со всеми", - сказал Лавров в среду, отвечая на вопросы, передает ИТАР-ТАСС.

"Тем более, что у нас никогда и не было противопоказаний против контактов с такими, например, организациями, как Хамас", - подчеркнул министр.