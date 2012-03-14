ЦИК: за гонку лидеров налогоплательщики РФ заплатят партиям по ставкам

Российские партии, чьи кандидаты в президенты набрали больше 3%, получат финансирование из государственного бюджета, заявил в вторник ЦИК. По 20 рублей за голос избирателя, отданный в пользу партийного лидера.

"Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" получат в 2013 году "определенные суммы" в связи с тем, что каждый из кандидатов, выдвинутых от этих партий на президентские выборы 4 марта, набрал более 3% голосов, сообщил секретарь Центризбиркома Николай Конкин, передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что КПРФ уже посчитала, что второе место лидера коммунистов Геннадия Зюганова на президентских выборах 4 марта принесло в парткассу 24 миллиона рублей.

Напомним, согласно обнародованным 7 марта данным ЦИК Владимир Путин на выборах президента набрал 63,6 % голосов. У Геннадия Зюганова - 17,18% , за Михаила Прохорова проголосовали 7,98%. Владимир Жириновский набрал 6,22%. У Сергея Миронова - 3,85%.

Таким образом все участники президентской гонки принесут в парткассу от 5 небольшим млн (Миронов) до почти 90 млн рублей (Путин).

Кроме Михаила Прохорова. Конкин не пояснил, будут ли выплачены личные премиальные самовыдвиженцу и из какого расчета.