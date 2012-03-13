Михаил Прохоров отдохнул и активно займется политикой

Предприниматель и бывший кандидат в президенты России Михаил Прохоров отдохнул и вернулся в Россию. Напомним, миллиардер занял на президентских выборах третье место. А после 4 марта признавался, что реально устал и организму срочно нужен отдых.

В пресс-службе Михаила Прохорова, сообщили, что он собирается активно заняться общественно-политической деятельностью, но не стали уточнять, где именно отдыхал бизнесмен и какие первые шаги предпримет на политическом поприще, передает РИА Новости.

Но уже обсуждается информация, что Ксения Собчак, Илья Яшин и Анастасия Огнева напали на журналистов. Ксения Собчак в Твиттере написала, что инцидент произошел в ресторане "Твербуль". По ее словам, "шпионы" - журналисты портала LifeNews, подслушивали ее разговор с Яшиным и Огневой. Также на встрече присутствовали глава предвыборного штаба Михаила Прохорова Антон Красовский, бывший главред GQ Николай Усков и основательница телеканала "Дождь" Наталья Синдеева.

Главный редактор портала Ашот Габрелянов обратился с открытым письмом к начальнику московской полиции Владимиру Колокольцеву. В обращении Габрелянов утверждает, что Собчак, Яшин и Огнева напали на журналистов медиахолдинга iNews, избили их и сломали им камеру. Ксения предупредила, что у нее все зафиксировано на камеру "Твербуля" и есть 15 свидетелей.

Кстати, и Красовский вернулся в Россию, отдохнув в Египте.