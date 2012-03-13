В России в скором времени появится институт лоббизма

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития совместно с с Минюстом организовать общественное обсуждение по формированию института лоббизма.

Во вторник, 13 марта, в ходе заседания Совета по противодействию коррупции глава государства сообщил, что подписал Указ о Национальном плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы. Документ опубликован на сайте Кремля.

В Нацплане указано, что конкретные предложения, с учетом мирового опыта и рекомендаций международных организаций, должны быть внесены в президиум президентского Совета по противодействию коррупции до 1 декабря 2012 года.

До 1 августа Минэкономразвития должно провести семинар по вопросам организации и правового регулирования лоббистской деятельности. В семинаре будут участвовать представители Управления ООН по наркотикам и преступности, секретариата "клуба богатых стран" ОЭСР, российских госорганов, бизнеса и общественных организаций, передает Лента.ру.

Институт лоббизма работает в США. В этой стране корпорации тратят на лоббирование своих интересов миллионы долларов в год. В штате лоббистских фирм федерального уровня занято около 12 тысяч сотрудников.

Напомним, в ходе заседания Совета по противодействию коррупции было принято решение заставить госчиновников обосновывать происхождение доходов при особо крупных расходах. Отмечается, что уголовное наказание может быть применено к чиновникам только в том случае, если будет доказано преступное происхождение денег.