Соцсети в России становятся ареной политических дискуссий. Но не все пользователи осознают степень ответственности за свои публичные, по сути, высказывания. Андрей Исаев написал 12 марта в Twitter следующее: "Ряды оппозиции жидеют".

Высказывание депутата-единоросса раскритиковал глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин, передает газета "Завтра". На своей страничке в Facebook Горин отметил, что такая запись — "это не солидно для мнящего себя серьезным политика".

Во вторник председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Исаев "твитнул": "Для тех, кто ложно интерпретирует мой вчерашний твит, повторяю еще раз: ряды оппозиции становятся жидкими (малочисленными)".

Далеко не все иудеи восприняли слова Исаева так резко.

"А если честно, это мне напоминает тех же негров. Они себя нигерами зовут, а вот стоит белому сказать это слово — и скандал. И шутку эту все мы знаем, и сто раз ее повторяли, а сейчас какой то Исаев сказал — и мы тут же хотим скандала. что то здесь не так", — написал в комментариях к записи Горина некто Арье Спектор.

А превратно понятый Исаев поделился сегодня: "Не думал, что мне так понравится твиттер. Он делает повседневную жизнь яркой и веселой".