Минобороны: в НАТО Россия вступать не собирается

Заместитель главы Минобороны Анатолий Антонов сообщил, что в случае роспуска НАТО и создания вместо него новой военной организации теоретически Россия может в нее вступить. "В НАТО Россия вступать не собирается", - подчеркнул высокопоставленный чиновник военного ведомства.

"Если НАТО распустим и создадим что-то новое, может, мы туда и пойдем", - сказал Антонов. В министерстве уверены, "важно, чтобы по периметру российских границ находились дружественные России государства". Антонов обратил внимание на одну из таких горячих точек, находящуюся в "подбрюшье" России - Афганистан.

По словам замминистра, волнительно, что будет в 2014 году, когда там пересмотрят формат операции, передает РБК.

"Мы не исключаем нарастания негативного давления на южные границы стран Организации Договора о коллективной безопасности. Мы должны быть готовы к тому, чтобы противостоять такому давлению", - заявил Антонов.

Представитель Министерства обороны РФ считает, что "точка невозврата" в вопросе создания системы противоракетной обороны США в Европе еще не пройдена. По его словам, это зависит от того, "продолжится ли политика свершившихся фактов". По мнению Антонова, проблема ЕвроПРО остается серьезным раздражителем в диалоге России с США и НАТО.