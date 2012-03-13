Президентские выборы показали, что популярность коммунистических идей еще больше упала в нашей стране. Какова причина этого – не тот лидер или идеи устарели? Специально для «АН» на вопрос «Должен ли Геннадий Зюганов освободить место для молодого коммуниста, который не вел бы такую же соглашательскую политику?» отвечают…

Иван Полозков, советник Российской национальной службы экономической безопасности, бывший первый секретарь ЦК КПРФ (1990-1991 гг.):

«КПРФ поставлена в тяжелое положение»

- Все в жизни имеет начало, и все подходит к своему логическому концу. Сейчас КПРФ поставлена в очень тяжелое положение. Люди, захватившие власть в стране, ведут Россию в пропасть. Но кто-то же должен отстаивать интересы страны и русского народа, и, кроме КПРФ, я не вижу какой-то другой силы. Зюганов борется с меньшевиками-троцкистами в их нынешнем одеянии. Его можно критиковать за соглашательство, обвинять в предательстве дела коммунизма, но будет ли он уверен, если уйдет, что тяжелейшее знамя КПРФ попало в надежные руки? Наверное, и в его окружении, и в регионах есть молодые ребята, которым он мог бы передать бразды правления. Однако это очень серьезный вопрос не только для дела социализма, но и для судьбы самой России. Начиная с 1937 года, в стране был выкорчеван либерализм, который скрывался под маской троцкизма во главе со Львом Давыдовичем, и тогда Россия пошла по своему естественному пути. Но тут Великая Отечественная война, разруха… Потом хрущевская слякоть, потом Горбачев с Яковлевым и Ельциным… А вот Зюганов спокойно и аргументировано продолжает дело борьбы за светлые и чистые идеалы, поддержанные нашим народом. Так что возглавить КПРФ сегодня может только такой же человек, который спокойно, не шатаясь и не вихляя, как те же Горбачев или Ельцин, сможет удержать руль.

Юрий Прокофьев, председатель президиума Центрального Совета Общероссийского общественного движения «Всероссийское социалистическое народное движение «ОТЧИЗНА», бывший член Политбюро ЦК КПСС (1990-1991), член ЦК КПСС (1990-1991), 1-й секретарь Московского городского комитета КПСС (1989—1991):

«Давно пора»

- Пора уходить, причем очень давно. Зюганов принял партию, в которой было 500 тыс. человек, а сейчас она насчитывает менее 100 тысяч. И каких-то идей, которые были восприняты обществом и увеличили бы партию, у нынешнего лидера КПРФ просто нет.

Лилия Швецова, доктор исторических наук, член научного совета Московского Центра Карнеги:

«Вы сами ответили»

- Ничего не могу сказать, это же неэтично! Да вы уже и сами на все ответили своим вопросом...