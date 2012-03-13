Грузия не стремится налаживать российско-грузинские отношения (ВИДЕО)

В МИД России прокомментировали фактический отказ Грузии восстановить дипломатические отношения и ввести на двусторонней основе безвизовый режим. Инициатива Москвы последовала 2 марта 2012 года.

Недавно Тбилиси в одностороннем порядке отменил визы для россиян. Однако граждане России, которые посещали Абхазию или Южную Осетию, начиная с 1990 года, по грузинским законам считаются преступниками. И по прибытии в Грузию их ждет уголовное преследование.

В ответ на предложение Москвы о восстановлении дипломатических отношений грузинская сторона выставила предварительное условие — отмену официального признания Абхазии и Южной Осетии. Очевидно, в Тбилиси не собираются пересматривать свое решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, принятое в сентябре 2008 года. На предложение введения на взаимной основе безвизового режима для грузинских граждан был ответ: Россия вольна последовать примеру Грузии и отменить визы в одностороннем порядке. «В целом, реакция грузинской стороны на наши предложения подтвердила, что периодически раздающиеся из Тбилиси заявления о заинтересованности в улучшении отношений с Россией — лишь пропагандистские уловки, призванные создать видимость конструктивности и миролюбия. Воспринимать их всерьез нельзя. Российская сторона, несмотря на враждебность официального Тбилиси и его пропагандистские маневры, остается открытой для любых конструктивных шагов в направлении нормализации российско-грузинских отношений", сказала заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, сообщают «Вести».



