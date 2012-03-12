Госдума и СовФед могут принять закон об упрощении регистрации партий в марте

До конца марта 2012 году Государственная Дума и Совет Федерации могут рассмотреть законопроект об упрощении регистрации политических партий. Документ был принят Госдумой в первом чтении 28 февраля.

Законопроект смягчает ряд требований к созданию политических партий. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин. По его словам, предложение рассмотреть документ в обеих палатах парламента до конца марта было сделано в понедельник, передает РИА Новости. Его вынесла рабочая группа при президенте по реформированию политической системы. В Госдуме законопроект "будет рассмотрен в марте. Второе чтение - 20 марта", - сказал Плигин.