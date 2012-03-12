Партия «Справедливая Россия» изменит название

Политическая партия «Справедливая Россия» намерена изменить название и разработать новую стратегию развития. Об этом заявил руководитель фракции эсеров в Государственной Думе Сергей Миронов.

"На каком-то этапе мы назовемся «Социал-демократическая партия «Справедливая Россия», потому что бренд «Справедливая Россия» раскручен, бренд известен, пользуется популярностью", - заявил Миронов. По его словам, партия намерена обозначить в политическом спектре свою социалистическую принадлежность, передает РИА «Новости». По словам Миронова, партия намерена открыть внутрипартийную дискуссию о тех задачах, которые стоят перед ней.