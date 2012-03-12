Не успели затихнуть послевыборные страсти, как действующий президент Дмитрий Медведев и избранный президент Владимир Путин в тандеме начали формировать правительство. Специально для «АН» на вопрос «Кого Владимир Путин должен выгнать из правительства в первую очередь?» отвечают…

Виктор Анпилов, председатель исполкома движения «Трудовая Россия»:

«Лишь одна кандидатура не вызывает сомнений»

- Без решения главного вопроса - что же мы хотим построить? - невозможно определиться и с составом правительства. Если мы хотим, чтобы процветали паразиты, а созидательная часть народа бедствовала, нужно оставить то правительство, которое есть. Путин перед выборами раздал столько обещаний, что непонятно, какое же правительство сможет со всем этим справиться?.. Некоторых министров вообще нужно упразднить. Если наш президент - главнокомандующий Вооруженными силами страны, то министр обороны вообще не нужен, тем более такой, которого в народе прозвали Табуреткиным. Лишь одна кандидатура у меня не вызывает сомнений - министр иностранных дел Лавров: он достойно представляет страну.

Иван Грачев, председатель комитета Госдумы по энергетике (фракция «Справедливая Россия»):

«Чтобы бухгалтер не мог определять политику страны…»

- Наибольшие провалы у нас в науке, в инновационном развитии, потому что страна хиреет в этом плане, методично хиреет. Министр не справляется и должен уйти в отставку. Огромные проблемы и с Пенсионным фондом, вообще с социальной тематикой - там абсолютно несостоятельные реформы. Как минимум надо поделить это министерство или заменить министра. Финансово-экономический блок тоже не отрабатывает потребности страны, а министру в значительной степени подчинены функции Госплана, - и это нужно как-то корректировать, по крайней мере, так, чтобы бухгалтер не мог определять экономическую и налоговую политику страны. Остальные блоки меня беспокоят в меньшей степени.

Игорь Касатонов, бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России (1991 — 1992), адмирал:

«Опасно менять в угоду политическим страстям»



- Не знаю, кого в правительстве следует заменить, но, уверен, что не министра обороны. Его утверждал Совет безопасности, а это очень серьезно. Военные реформы начаты, они идут, и провести их должна та команда, которая этим занималась с самого начала. Нет никаких оснований подвергнуть сомнению взятый курс, а менять верхушку Минобороны в угоду политическим страстям - неправильно, даже опасно.

Николай Губенко, зампред Мосгордумы, народный артист России, главный режиссер театра «Содружество актеров Таганки»:

«Отрицательный итог»

- Если рассматривать персонально, то я ничего не могу сказать о пригодности или непригодности каждого из сегодняшних министров. Общий же итог работы этого правительства оцениваю как отрицательный.