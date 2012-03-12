Белорусские оппозиционеры стали невыездными

Оппозиционных деятелей Белоруссии перестали выпускать из страны. В минувшие праздники за рубеж не смог выехать председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.

Ночь на пограничной железнодорожной станции провел представитель этой же партии Александр Добровольский. Политик уже возвращался из Литвы, поэтому не впустить его в страну пограничники не могли.

Добровольского задержали до отправки поезда якобы для таможенного досмотра, в результате чего ему пришлось ждать следующий поезд до утра. В субботу не смогли выехать в Литву председатель партии «Справедливый мир» Сергей Калякин и координатор кампании «За свободные выборы» Виктор Корниенко. «Нам только сказали, что нам отказано в выезде из страны без объяснения причин», – пояснил Корниенко.

Молчание властей эксперты объясняют тем, что никаких законных оснований для таких действий нет и им попросту нечего сказать, - пишет «Независимая газета». В то же время они предполагают, что в ближайшее время стоит ожидать изменений законодательства. Однако местные наблюдатели выяснили, что правовые основания уже есть. В частности, в минувшем году в Законе «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» появилась новая статья. Она гласит, что выезд за рубеж может быть запрещен гражданам, состоящим на профилактическом учете КГБ. «Вероятно, власти в спешном порядке формируют этот список», – предполагают эксперты и наблюдатели.