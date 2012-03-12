Новым куратором СМИ в Кремле станет человек Пескова

С сегодняшнего дня курировать СМИ в администрации президента будет Павел Зенькович. Во время избирательной кампании Владимира Путина он занимал пост замначальника штаба премьера.

В правительстве Зенькович работал с пресс-секретарем премьера Дмитрием Песковым и считается его человеком. Последние перестановки ослабляют влияние людей Владислава Суркова — предшественника первого замглавы администрации Кремля Вячеслава Володина.

Зенькович займет место замглавы Управления по внутренней политике (УВП) АП. Хотя первый этап реорганизации управления завершился, после выборов президента в руководстве УВП могут произойти существенные изменения. Вчера стало известно, что заявление об уходе с позиции замглавы УВП написал бывший шоумен Иван Демидов. Как рассказал РБК daily чиновник в АП, Демидов уйдет в правительство к своему бывшему шефу — вице-премьеру по инновациям Владиславу Суркову.

Уход этот вынужденный, поскольку под это увольнение первый замглавы АП Вячеслав Володин намерен продолжить реформу администрации. Во-первых, с уходом Демидова из Кремля начался исход людей Суркова. Во-вторых, одновременно с приходом Зеньковича произойдет передел ключевых департаментов.

Новый чиновник не только займет позицию замначальника УВП, но и заберет под себя департамент по информационной политике и курированию СМИ. По новому штатному расписанию, утвержденному накануне выборов, этот департамент был под началом другого замруководителя УВП Дмитрия Бадовского. Но после выборов штатное расписание поменяли. Хотя Бадовский является человеком Володина, по неподтвержденным данным, на передаче столь важного департамента настоял помощник президента и бывший пресс-секретарь Путина Алексей Громов.

На данный момент в подчинении Зеньковича останутся три департамента: по связям с общественными организациями, по связям с религиозными организациям и по информационной политике и курированию СМИ.