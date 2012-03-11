На базе "Справедливой России" и ряда других партий, имеющих схожую политическую платформу, в ближайшее время появится объединенная социал-демократическая партия, заявил в воскресенье депутат Госдумы, эсэр Дмитрий Гудков.

По его словам, необходимость объединения вызвана "изменившейся политической ситуацией" в стране, в частности, грядущим упрощением регистрации партий, передает Итерфакс. Этому будут способствовать интенсивные внутрипартийные и межпартийные консультации, отметил он.

При этом Гудков допускает, что эсеры могут объединиться с коммунистами, "Яблоком" и представителями несистемной оппозиции. По его словам, прошедшие выборы в стране показали, что существует спрос на молодых политиков - новых лидеров, и это тоже нельзя не учитывать.

Председатель партии "Справедливая Россия" Николай Левичев ранее заявил, что "неосталинистский крен" коммунистов и их идея национализации промышленности являются сегодня главными факторами, препятствующими объединению КПРФ с их потенциальными союзниками.