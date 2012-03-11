Оппозиция увидела коррупционный след в 4-м губернаторском сроке Ткачёва

В воскресенье президент России Дмитрий Медведев, который находится сейчас с рабочим визитом в Сочи, внес на рассмотрение заксобрания Краснодарского края кандидатуру губернатора региона Александра Ткачева на должность главы края на новый срок. Такое продление полномочий возмутило оппозицию, которая видит в этом первый признак коррупции при новом президенте Владимире Путине.

Во время встречи с губернатором Краснодарского края в воскресенье президент России сообщил Ткачёву о своём решении.

"Дело, конечно, теперь за законодательным органом. И если он утвердил, то я надеюсь, - подчеркнул Медведев, - что Вы продолжите курс на развитие Краснодарского края".

"Разумеется, не могу не порадоваться этому. Я благодарен президенту за доверие. Обещаю: кубанцев не подведу!" — ответил Ткачёв главе государства в своем микроблоге в Twitter.

Кроме него на должность главы администрации Краснодарского края предлагались кандидатуры Владимира Лыбанева, главы Туапсинского района Краснодарского края и Александра Трубилина, ректора Кубанского аграрного университета, передает информационное агентство РБК.

Напомним, Александра Ткачева выбрали главой администрации Кубани в декабре 2000 года, а в марте 2004 года переизбрали на второй срок. В апреле 2007 года по представлению президента законодательное собрание края наделило г-на Ткачева полномочиями главы администрации Краснодарского края на новый пятилетний срок.

Между тем нынешний шаг Дмитрия Медведева возмутил оппозицию.

"Переназначение Ткачева — первый признак того, что при "новом" Путине останется старая коррупция, переплетенная с криминалом", — написал лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин в своем микроблоге в Twitter.

"Что же это за политреформа такая, при которой еще 5 лет Кубанью будет править назначенец, ответственный за Кущёвку?» — спрашивает он.

Тем временем карьеру нынешнего губернатора Кубани омрачает недавний скандал. Политик организовал дискуссию в Twitter с сотрудником одной из городских больниц. Бюджетник, работающий инженером, пожаловался главе региона на низкую зарплату 15 тыс. руб. В ответ г-н Ткачев посоветовал ему сменить работу и идти разгружать вагоны.

"Я тебе отвечал не как губернатор, а как мужик мужику. Не нравится тебе работа — не ной, а иди и ищи более высокооплачиваемую", — написал он.

Дискуссия высокопоставленного чиновника и бюджетного работника спровоцировала волну негодования среди пользователей Twitter.

"Не стыдно такие вещи бюджетникам писать?", "Все ясно, бюджетники нам не нужны. И больницы тоже", — возмутились интернет-пользователи. Поведение губернатора нашли некорректным даже в Москве.