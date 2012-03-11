«Нужно не на митингах искать поддержку избирателей»

Минула неделя после выборов президента. И хотя историю вспять не повернуть, в обществе продолжают обсуждать их итоги. В частности, задаются вопросом (особенно в интернете) о реальном конкуренте Путину. Специально для «АН» на вопрос «В состоянии ли несистемная оппозиция избрать лидера и кто это может быть?» отвечают…

Валерий Рязанский, председатель комитета по социальной политике Совета Федерации, председатель Союза пенсионеров России:

«Не вижу сильного лидера оппозиции»



- Они не предполагали, что выборы пройдут честно и открыто. Они искали фальсификации, чтобы поставить под сомнение результат выборов. Что-то, конечно, нашли, но важнее другое: выборы показали, что самым заинтересованным лицом в том, чтобы они прошли безупречно, был Владимир Путин. Если говорить о дальнейших действиях критиков власти, то им нужно искать поддержку избирателей не на митингах, а серьезно работать по партийному строительству. Мы знаем, что предстоит серьезное изменение законодательства, которое откроет законные возможности для самоорганизации и вменяемой работы оппозиции. А пока сильного лидера оппозиции я не вижу, и тем более не вижу смысла в его избрании.

Сергей Удальцов, координатор «Левого фронта»:

«Мы отрицаем…»

- Мы отрицаем легитимность выборов 4 декабря и 4 марта и, конечно, если обсуждать идею выборов лидеров оппозиции, то нужно исходить из возможности обеспечить абсолютно безупречный процесс. Реализовать эту идею мы можем только в интернете - иные предложения, на мой взгляд, нереалистичны. Но и там сейчас нет механизма, который обеспечил бы прозрачность и честность таких выборов: все эти накрутки, боты… Но над созданием такого механизма уже работают. Я не знаю, сколько времени это займет, может быть, месяцы, но думаю, что он будет создан. И только тогда появится смысл в таких выборах. Но идея хорошая, а у оппозиции появится больше возможностей, больше легитимности.

Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко»:

«Интернет – неадекватная площадка»



- Это полная ерунда! Если хотят организовать такие выборы в Интернете, то эта площадка абсолютно неадекватная, она резко искажает реальную картину, и там много возможностей для манипулирования результатом. А если проводить такое голосование офф-лайн, то я не представляю, как это организовать и, главное, зачем? Куда избираться в лидеры оппозиции? Это просто смешно, и мы в этом участвовать не будем.

Максим Федотов, народный артист России, дирижер, скрипач:

«Не просматриваются достойные кандидатуры для лидерства»

- Изменить людей, а следом и общество в лучшую сторону могут только прекрасные явления культуры, но точно не митинги. Вместе с тем, кем бы ни являлось объединение людей - позицией или оппозицией - оно в состоянии повлиять на общество как в лучшую, так и в худшую сторону. Если человека долго называть свиньей, он в итоге захрюкает. Если безобразную музыку настойчиво представлять как прекрасную, она так и станет восприниматься многими, а нам останется теряться в догадках на тему духовного упадка и его последствий. Культурой нужно больше заниматься, вот тогда в обществе и наступит гармония. Если говорить конкретно об оппозиции, то ситуация в принципе бессмысленная - объединится она или разъединится. Оттого, на мой взгляд, и не просматриваются достойные кандидатуры для лидерства.