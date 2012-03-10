Кудрин заявил, что предпочтёт не руководить, а советовать, как руководить

Профессор Санкт-Петербургского университета, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин подтвердил, что не собирается работать в новом российском правительстве. Он займётся созданием и развитием своего фонда.

"24 сентября я объявил о своем решении, что не буду работать в новом правительстве", - напомнил Кудрин в субботу в Twitter, отвечая на вопрос, видит ли он себя в новом кабинете министров, передает Интерфакс.

Он заявил, что собирается "создать фонд. Буду предлагать законы, которые нужно обязательно принять, а так же буду поддерживать рациональные инициативы".

"Многое можно делать и без фонда, но нужно нанимать профессионалов, проводить экспертизу, внедрять разработки", - сообщил Алексей Кудрин.

"АН" писали, что 26 сентября Дмитрий Медведев подписал заявление об отставке Алексея Кудрина.