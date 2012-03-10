//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

85 оппозиционеров задержаны при разгоне шествия в Нижнем Новгороде

10 марта 2012, 22:55 [ «Аргументы Недели. Нижний Новгород» ]

85 оппозиционеров задержаны при разгоне шествия в Нижнем Новгороде
Фото: lenta.ru

В Нижнем Новогороде в субботу за неповиновение распоряжениям полиции задержаны 85 участников несанкционированного шествия оппозиции по Большой Покровской улице, сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

"10 марта 2012 года на улице Большой Покровской группой граждан была предпринята попытка провести публичное мероприятие, не согласованное с администрацией Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

"АН" писали, что в субботу около 200 участников митинга "За честные выборы!" собрались в Нижнем Новгороде у кинотеатра "Октябрь" на улице Большой Покровской. Полицейские объявили в мегафон, что проведение акции не санкционировано, и попросили митингующих разойтись.

Несмотря на это колонна начала шествие по Большой Покровской. После этого начались задержания участников акции.

Позднее на несогласованном оппозиционном митинге на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде полиция задержала ещё несколько человек.

На задержанных составлены протоколы по статьям 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Дела будут рассматриваться в мировых судах Нижнего Новгорода.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛБ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Арестован экс-начальник тыла ГУ МВД по Нижегородской области

Арестован экс-начальник тыла ГУ МВД по Нижегородской области 23.09 11:59

Бывший начальник тыла полиции Нижегородской области 23 сентября взят под арест по решению суда. Следствие считает, что бывший полицейский, находясь на службе, похитил более 44 миллионов рублей. >>
Опубликовано видео задержания убийцы с завода ГАЗ

Опубликовано видео задержания убийцы с завода ГАЗ 23.08 15:35

От тройном убийстве на автозаводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде ранее «Аргументы недели» сообщали. Полиция города 23 августа обнародовала видеозапись задержания полицией опасного преступника-убийцы. >>
Вакансия для кота с 20-тысячной зарплатой появилась в Нижнем Новгороде

Вакансия для кота с 20-тысячной зарплатой появилась в Нижнем Новгороде 21.08 14:29

Строительная компания Нижнего Новгорода предлагает работу для кота с окладом в 20 тысяч рублей. Работа у животного будет простая: он будет входить в квартиру перед новоселами, как положено по обычаю. >>
Девочка сломала позвоночник в батутном центре в Нижегородской области

Девочка сломала позвоночник в батутном центре в Нижегородской области 11.08 12:06

Несчастный случай произошел в поселке Опытный Нижегородской области. В батутном центре 12-летняя девочка сломала позвоночник. ЧП имело место еще в январе 2017 года, но уголовное дело возбуждено только что. >>
Археологи откопали в Великом Новгороде древний логистический пункт

Археологи откопали в Великом Новгороде древний логистический пункт 07.06 20:01

При раскопках в Великом Новгороде археологи РАН обнаружили комплекс предметов, которые смело можно назвать древнейшим на территории нашей родины логистическим центром. Находку датируют XI-XII веками н.э. >>
В лесу под Нижним Новгородом нашли мальчика с пробитой головой

В лесу под Нижним Новгородом нашли мальчика с пробитой головой 01.06 21:53

Ребенка с проломленным черепом нашли накануне, 31 мая, но известно об этом стало только что после сообщения об инциденте регионального Следственного комитета. Мальчик перенес операцию, но его состояние тяжелое. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Коммунальщиков Нижегородской области оштрафовали почти на миллион рублей

Коммунальщиков Нижегородской области оштрафовали почти на миллион рублей 25.05 07:25

По иску природоохранной Прокуратуры в Нижегородской области оштрафовано МУП «Коммунальщик» Пильнинского района. Предприятие выплатит государству штраф в размере 940 тысяч рублей за водоснабжение без лицензии. >>
В Нижегородской области мать и отчима осудили за истязание сына

В Нижегородской области мать и отчима осудили за истязание сына 22.05 12:20

Семейная пара из города Котельнич Нижегородская область) разлучена: суд приговорил мать в трем годам колонии за систематическое истязание сына и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. >>
В Нижнем Новгороде первоклассница сломала позвоночник

В Нижнем Новгороде первоклассница сломала позвоночник 19.05 15:52

Девочка травмировала позвоночник на уроке физкультуры. Инцидент произошел 17 мая, но учитель скрыл факт происшествия, поэтому известно о нем стало только что. Девочка находится в больнице, с ней работают врачи. >>
В Нижнем Новгороде вор украл камеру, которая его снимала

В Нижнем Новгороде вор украл камеру, которая его снимала 16.04 13:07

Житель Нижнего Новгорода побил рекорд глупости и наглости: он украл видеокамеру с подъезда, даже не догадываясь, что она его снимает. Воришка долго откручивал домофон и все-таки справился и скрылся с добычей. >>
Контрактник Росгвардии ранил полицейского и покончил с собой

Контрактник Росгвардии ранил полицейского и покончил с собой 12.03 16:17

В городе Дзержинске Нижегородской области произошел инцидент с участием контрактника Росгвардии. Мужчина сначала выстрелил в полицейских, ранив сотрудник, а затем покончил с собой. >>
Нижегородский подросток пытался убить своего папу, который жил на две семьи

Нижегородский подросток пытался убить своего папу, который жил на две семьи 10.03 14:48

Шестнадцатилетний юноша из Нижнего Новгорода попал под уголовную статью за попытку убить собственного отца. Паренек просто исполосовал ножом 63-летнего родителя, прежде чем его смогли остановить. >>

//Новости ADWILE

В Нижнем Новгороде 8-летняя девочка сгорела заживо

В Нижнем Новгороде 8-летняя девочка сгорела заживо 15.02 18:53

Многодетная мать оставила в квартире без присмотра восьмилетнюю дочь, чтобы отвести в детсад двоих младших детей. Родительница отсутствовала около часа, а когда вернулась, обнаружила, что ее квартира горит. >>
Нижегородский подросток подозревается в убийстве своих родителей

Нижегородский подросток подозревается в убийстве своих родителей 13.12 12:43

Пока подростка ни в чем не обвиняют, но у полиции есть все основания полагать, что школьник может быть причастен к расправе над своими родственниками. Следственный комитет региона ведет расследование дела. >>
В Нижнем Новгороде экстренно эвакуировали гимназию

В Нижнем Новгороде экстренно эвакуировали гимназию 25.10 10:47

Утром во вторник, 25 октября, в УВД по Нижнему Новгороду сообщили, что учеников и учителей гимназии номер 17 экстренно эвакуировали после обнаружения в здании подозрительной бесхозной сумки. >>
Во время спецоперации в Нижнем Новгороде контужены двое бойцов СОБРа

Во время спецоперации в Нижнем Новгороде контужены двое бойцов СОБРа 23.10 15:53

Сегодня в Нижнем Новгороде проходила спецоперация по задержанию особо опасных преступников, предположительно причастных к террористической организации, в ходе которой они были ликвидированы. >>
СМИ: в Нижнем Новгороде уничтожили двух террористов

СМИ: в Нижнем Новгороде уничтожили двух террористов 23.10 15:04

Как писали утром в соцсетях жители микрорайона «Цветы», на улицу выходить запрещено и во дворе гремят выстрелы, район оцеплен, транспорт не пропускают. Появились сведения, что это была спецоперация ФСБ. >>
В Нижнем Новгороде оцеплен микрорайон, жителей не выпускают на улицу

В Нижнем Новгороде оцеплен микрорайон, жителей не выпускают на улицу 23.10 12:59

Жители микрорайона с красивым названием «Цветы» в Нижнем Новгороде боятся выходить на улицу: в жилом массиве слышны выстрелы, улица Академика Сахарова перекрыта полицией и весь район оцеплен… >>

//Новости МирТесен

Сотрудники лаборатории «Атомэнергомаш» госпитализированы из-за радиационного облучения

Сотрудники лаборатории «Атомэнергомаш» госпитализированы из-за радиационного облучения 26.09 07:39

Сотрудники Опытного конструкторского бюро машиностроения (ОКБМ) имени И.И. Африкантова в Нижнем Новгороде (подразделение «Атомэнергомаш») госпитализированы в Москву из-за возможного облучения. >>
В Нижегородской области две подруги украли пожертвования для детей (ВИДЕО)

В Нижегородской области две подруги украли пожертвования для детей (ВИДЕО) 14.09 22:36

Кражу денежных пожертвований для больных детей раскрыли по горячим следам оперативники МО МВД России «Городецкий» Нижегородской области. Обе подозреваемые ранее не судимы, возбуждено уголовное дело. >>
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП

В Нижегородской области два человека погибли в ДТП 08.08 13:14

Рано утром в понедельник ДТП, в котором погибли два человека, произошло в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. В ДТП погибли два человека и пострадали 12, сообщили в региональном ГУ МЧС. >>

//Новости партнеров

Нижегородский ЗАГС отказался регистрировать брак слепой пары

Нижегородский ЗАГС отказался регистрировать брак слепой пары 29.07 16:33

Вопиющий случай дискриминации людей с ограниченными возможностями здоровья произошел в Нижнем Новгороде. Местные ЗАГСы из-за формальных соображений отказались регистрировать брак незрячей пары. >>
В Нижегородской области "Хёндай" врезался в лошадь, есть погибшие

В Нижегородской области "Хёндай" врезался в лошадь, есть погибшие 11.06 19:43

Авария, в которой погибли трое парней, произошла в ночь на субботу, 11 июня, в Воротынском районе Нижегородской области. После столкновения автомобиля с лошадью, трое молодых людей погибли на месте. >>
Уфологи зафиксировали летающую тарелку над Нижним Новгородом

Уфологи зафиксировали летающую тарелку над Нижним Новгородом 03.05 16:27

На Пасху нижегородцы стали свидетелями необычного явления: над городом была зафиксирована летающая тарелка. Неопознанный летающий объект увидел один из местных жителей, позже им заинтересовались уфологи. >>

//Новости СМИ2

Четыре человека погибли на стройке в Нижегородской области

Четыре человека погибли на стройке в Нижегородской области 30.04 22:17

Четверо пострадавших доставлены в больницу Борского района. Взрыв произошел на стройке, по предварительным данным, взорвался газовый баллон, на месте погибли четверо рабочих, пострадавшие госпитализированы. >>
В ДТП под Нижним Новгородом погиб руководитель отделения ЕР

В ДТП под Нижним Новгородом погиб руководитель отделения ЕР 25.04 15:32

36-летний Николай Андреев исполнял обязанности первого заместителя руководителя регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия". Мужчина погиб в ДТП в Нижегородской области в минувшее воскресенье. >>
В Нижегородской области неизвестный стрелял по гуляющим детям

В Нижегородской области неизвестный стрелял по гуляющим детям 19.04 22:47

Огнестрельное ранение 12-летний ребенок, игравший на детской площадке дома, получил 10 апреля. Выксунский отдел полиции проводит проверку, инцидент произошел на улице Стахановской. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Посольство США предлагает России ввести войска на Украину?
2

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
3

Эрдоган дал обещание не признавать Крым российским, крымские татары ответили
4

Предупреждающие о скором инфаркте миокарда сигналы организма назвали доктора
5

Новое лицо России. Кто пришёл на смену учёным, спортсменам, артистам?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры