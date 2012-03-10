85 оппозиционеров задержаны при разгоне шествия в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новогороде в субботу за неповиновение распоряжениям полиции задержаны 85 участников несанкционированного шествия оппозиции по Большой Покровской улице, сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

"10 марта 2012 года на улице Большой Покровской группой граждан была предпринята попытка провести публичное мероприятие, не согласованное с администрацией Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

"АН" писали, что в субботу около 200 участников митинга "За честные выборы!" собрались в Нижнем Новгороде у кинотеатра "Октябрь" на улице Большой Покровской. Полицейские объявили в мегафон, что проведение акции не санкционировано, и попросили митингующих разойтись.

Несмотря на это колонна начала шествие по Большой Покровской. После этого начались задержания участников акции.

Позднее на несогласованном оппозиционном митинге на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде полиция задержала ещё несколько человек.

На задержанных составлены протоколы по статьям 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Дела будут рассматриваться в мировых судах Нижнего Новгорода.