Прохоров готовит две сотни исков в суды по фальсификации выборов президента

Экс-кандидат в президенты РФ Прохоров готовит судебные иски по итогам выборов 4 марта. "Группа наблюдателей от Михаила Прохорова" выявила 170 случаев расхождения протоколов голосования с данными ГАС "Выборы".

Это почти две сотни случаев прямой кражи голосов кандидатов в президенты и прямая предпосылка для заведения уголовных дел по факту фальсификации выборов, — сообщили представители штаба экс-кандидата в президенты РФ.

Они действовали в рамках соглашения с "Лигой избирателей", заявившей о непризнании результатов выборов.

По данным "Сводного протокола", составленного членами штаба в сотрудничестве с "Лигой", наблюдатели от других кандидатов зафиксировали меньше подобных несовпадений.

У лидера КПРФ Геннадия Зюганова отмечен 31 такой случай, у Сергея Миронова — 49, а наблюдатели от партии "Яблоко" - 28 нарушений.

"Именно Михаил Прохоров, как показывают данные протоколов голосования, больше всех пострадал в результате противоправных действий на избирательных участках РФ", — цитирует ИТАР-ТАСС слова представителей политика.

Группа наблюдателей бизнесмена отметила 920 случаев нарушения прав наблюдателей. При этом по всей территории РФ с участков для голосования был удалены 300 наблюдателей от Михаила Прохорова. В настоящее время штаб продолжает принимать информацию о нарушениях из всех регионов РФ.

Данные систематизируются, по всем случаям нарушений юристами принимается отдельное решение.

"К 15 марта будут представлены окончательные цифры по нарушениям во всех регионах РФ, после чего в суды будут направлены иски для начала расследования фактов нарушения процесса голосования 4 марта 2012 года", — сообщили в штабе.