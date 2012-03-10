В Питере задержаны около 60 человек, желавших прогуляться по Невскому
10 марта 2012, 21:52 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В центре Северной столицы России в разных местах в субботу задержаны около шестидесяти человек, желавших, взявшись за руки, с листами белой бумаги "тихо-мирно пройти по Невскому проспекту" к заксобранию Санкт-Петербурга.
"АН" писали, что ранее ведомство сообщало о нескольких задержанных за попытку проведения несанкционированного митинга около площади Восстания в центре Петербурга.
"После этого были задержаны около 20 человек", - сообщил представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, передает РИА Новости. Всего - порядка 60.
Днём в субботу на площади Восстания собрались люди, один из которых начал раздавать белые листы бумаги и призывать людей "тихо-мирно пройти по Невскому проспекту".
В ответ на требование полиции разойтись несколько молодых людей призвали собравшихся взяться за руки и двинулись по Невскому проспекту в сторону Исаакиевской площади, где располагается законодательное собрание города.
//Комментарии 13+