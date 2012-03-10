Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, задержанный после митинга "За честные выборы" на Новом Арбате, освобожден из ОВД "Арбат". 13 марта суд решит, когда его будет судить за неповиновение полиции, сообщила его адвокат Виолетта Волкова.

"В отношении Удальцова был составлен административный протокол, после чего его освободили", - сказала Волкова, передает ИТАР-ТАСС.

По словам адвоката, 13 марта материалы дела поступят мировому судье, которая и назначит дату судебного заседания. Как отметила Волкова, вместе с Удальцовым после составления протоколов будут освобождены еще четверо задержанных активистов "Левого фронта".

Всем им вменяется ст. 19.3 КоАП РФ -"неповиновение сотруднику полиции". Максимальное наказание по данной статье предусматривает административный арест на 15 суток.

Как сообщили ранее в пресс-службе Главного управления МВД по Москве после официального завершения митинга группа граждан во главе с Сергеем Удальцовым попыталась совершить провокацию и устроить несанкционированное шествие. Московская полиция пресекла их действия в строгом соответствии с законодательством.

"АН" писали, что после санкционированной акции на Новом Арбате Удальцов, как и обещал на митинге, вместе с шестью десятком соратников направился в сторону Пушкинскойплощади. Однако около Арбатской площади Удальцова и группу его сторонников задержала полиция. Час спустя полицейские задержали оппозиционера, который попытался провести акцию в поддержку задержанного Удальцова.

Тем не менее, Удальцов надеется "не позднее мая собрать в Москве "марш миллиона" честных граждан России".