Лавров встречается со спецкомитетом ЛАГ по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с членами специального комитета Лиги арабских государств (ЛАГ) по Сирии. В эту группу входят главы МИД Катара, Египта, Судана, Алжира и Султаната Оман.



Разговор идет о "выработке механизма по прекращению насилия внутри Сирии и способов доставки гуманитарной помощи сирийскому населению".

Глава МИД РФ недавно завершил свое выступление на общей сессии Совета ЛАГ, которая проходит в египетской столице. Лавров вновь высказал позицию России, которая заключается в недопустимости иностранного военного вмешательства в сирийский кризис и предостерег от вооружения сирийской оппозиции.

Глава МИД Катара заявил о поддержке идеи о вооружении оппозиционных групп в Сирии, выступающих против действующего президента страны Башара Асада, сообщает РИА Новости.

В настоящее время именно Катар председательствует в специальной комиссии ЛАГ по Сирии.









