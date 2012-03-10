Лавров встречается со спецкомитетом ЛАГ по Сирии
10 марта 2012, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с членами специального комитета Лиги арабских государств (ЛАГ) по Сирии. В эту группу входят главы МИД Катара, Египта, Судана, Алжира и Султаната Оман.
Разговор идет о "выработке механизма по прекращению насилия внутри Сирии и способов доставки гуманитарной помощи сирийскому населению".
Глава МИД РФ недавно завершил свое выступление на общей сессии Совета ЛАГ, которая проходит в египетской столице. Лавров вновь высказал позицию России, которая заключается в недопустимости иностранного военного вмешательства в сирийский кризис и предостерег от вооружения сирийской оппозиции.
Глава МИД Катара заявил о поддержке идеи о вооружении оппозиционных групп в Сирии, выступающих против действующего президента страны Башара Асада, сообщает РИА Новости.
В настоящее время именно Катар председательствует в специальной комиссии ЛАГ по Сирии.