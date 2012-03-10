В Москве на "Пушку" стекаются молодые люди с белыми ленточками
10 марта 2012, 17:56 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве на Пушкинской площади столичные полицейские в субботу задержали оппозиционера, который попытался провести акцию в поддержку задержанного ранее координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова.
Однако несмотря на задержания и предупреждения полиции, группа молодых людей с белыми ленточками продолжают подходить на площадь, передаёт Би-Би-Си.
"АН" писали, что после санкционированной акции на Новом Арбате Удальцов, как и обещал на митинге, вместе с шестью десятком соратников направился в сторону Пушкинской площади. Однако около Арбатской площади Удальцова и группу его сторонников задержала полиция.
Тем не менее, Удальцов надеется "не позднее мая собрать в Москве "марш миллиона" честных граждан России".
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