В Москве на Пушкинской площади столичные полицейские в субботу задержали оппозиционера, который попытался провести акцию в поддержку задержанного ранее координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова.

Однако несмотря на задержания и предупреждения полиции, группа молодых людей с белыми ленточками продолжают подходить на площадь, передаёт Би-Би-Си.

"АН" писали, что после санкционированной акции на Новом Арбате Удальцов, как и обещал на митинге, вместе с шестью десятком соратников направился в сторону Пушкинской площади. Однако около Арбатской площади Удальцова и группу его сторонников задержала полиция.

Тем не менее, Удальцов надеется "не позднее мая собрать в Москве "марш миллиона" честных граждан России".