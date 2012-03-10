Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс увидела конец Путина

Политическое пробуждение России, продолжавшееся в течение последнего года, сведено на нет победой Владимира Путина на выборах президента, заявила бывший госсекретарь Соединённых Штатов Кондолиза Райс.

"Он оскорбил россиян. Многие сыты по горло политической системой, которая иногда ведет себя как ресурсодобывающий консорциум, а не национальное правительство", - пишет она в статье, опубликованной в Washington Post, передает Би-Би-Си.

Однако, по ее мнению, триумф Путина 4 марта может стать последней победой Путина и "путинизма". Будущее России зависит от того, как себя поведет развивающийся российский средний класс, полагает Райс.

"АН" писали, что президент США Барак Обама накануне поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и выразил надежду на то, что "наметившиеся в последние годы позитивные тенденции в двусторонних отношениях будут закреплены".