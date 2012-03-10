Удальцов надеется найти миллион честных граждан в России

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов не исключил, что часть манифестантов пойдет на Пушкинскую площадь после митинга на Новом Арбате. По словам оппозиционера, он надеется "не позднее мая собрать в Москве "марш миллиона" честных граждан России".

Выступая на митинге протеста Удальцов призвал своих сторонников регулярно приходить на Пушкинскую площадь.

"Пушкинская площадь - это символ нашей борьбы, и я думаю, будет правильно, если дальше, до мая, до инаугурации мы будем приходить на эту площадь", - заявил Удальцов с трибуны, передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что в субботу на Новом Арбате прошёл митинг "За честные выборы", организованный оппозицией.

Накануне Удальцов заявил, что до иннаугурации избранного президента РФ проведет серию протестных акций, которые могут перерасти в кампанию гражданского неповиновения.

Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая 2012 года.