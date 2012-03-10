Удальцов надеется найти миллион честных граждан в России
10 марта 2012, 16:11 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов не исключил, что часть манифестантов пойдет на Пушкинскую площадь после митинга на Новом Арбате. По словам оппозиционера, он надеется "не позднее мая собрать в Москве "марш миллиона" честных граждан России".
Выступая на митинге протеста Удальцов призвал своих сторонников регулярно приходить на Пушкинскую площадь.
"Пушкинская площадь - это символ нашей борьбы, и я думаю, будет правильно, если дальше, до мая, до инаугурации мы будем приходить на эту площадь", - заявил Удальцов с трибуны, передает Би-Би-Си.
"АН" писали, что в субботу на Новом Арбате прошёл митинг "За честные выборы", организованный оппозицией.
Накануне Удальцов заявил, что до иннаугурации избранного президента РФ проведет серию протестных акций, которые могут перерасти в кампанию гражданского неповиновения.
Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая 2012 года.
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