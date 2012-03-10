В Абхазии проходят парламентские выборы

В Абхазии сегодня начались выборы депутатов Народного собрания. В парламенте самопровозглашенной республики на 35 мест претендуют 148 кандидатов, выдвинутых проправительственной партией "Единая Абхазия", оппозиционной партией "Форум народного единства Абхазии", а также Коммунистической партией и Партией экономического развития Абхазии.

Число зарегистрированных избирателей составляет около 150 тысяч человек. Депутаты избираются на 5 лет.

Выборы в однопалатный парламент республики проходят по мажоритарной системе. Выборы депутатов Народного собрания в Абхазии считаются состоявшимися, если в них приняли участие более 25 процентов избирателей.

За голосованием в республике будут следить около 40-а международных наблюдателей из России, Латвии, Венесуэлы, Никарагуа, Италии, Франции, самопровозглашенных Приднестровской Молдавской республики и Нагорного Карабаха, а также представители ряда международных организаций.