Обама готов тесно работать с избранным президентом России Путиным

Президент США Барак Обама 20 минут в пятницу вечером по телефону поздравлял с победой на выборах избранного президента РФ Владимира Путина, сообщил помощник главы российского правительства по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, "телефонная беседа носила неформальный, весьма содержательный характер и продолжалась около 20 минут". Президент США выразил надежду на то, что "наметившиеся в последние годы позитивные тенденции в двусторонних отношениях будут закреплены", сообщил Ушаков, передает Интерфакс.

Глава американской администрации, по его словам, выразил готовность "тесно работать с избранным президентом РФ Владимиром Путиным".

Путин, в свою очередь, поблагодарил Обаму за поздравления и подчеркнул большое значение сотрудничества России с США для обеспечения безопасности в мире, особенно с учетом нынешней турбулентной ситуации.

"АН" писали, что Медведев и ряд лидеров стран мира официально поздравили Путина с избранием президентом России накануне.

Напомним, в четверг Госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что Владимир Путин — явный победитель, и Соединенные Штаты готовы работать с новым президентом после того, как он примет присягу и приступит к исполнению своих полномочий.

Между тем, российская оппозиция заявила сегодня, что до иннаугурации избранного президента РФ проведет серию протестных акций, которые могут перерасти в кампанию гражданского неповиновения.

Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая 2012 года.