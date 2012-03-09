Против иностранного вооруженного вмешательства во внутренние дела Сирии на проходящей в пятницу в Париже коллегии министерств иностранных дел стран Евросоюза высказались главы внешнеполитических ведомств.

Глава МИД Германии Гидо Вестервелле заявил, что интервенция в Сирию была бы "контрпродуктивной".

"Нам следует избегать крупномасштабной стрельбы", - сказал он, передает Интерфакс. Это, по его мнению, привело бы к "разрушительным последствиям для региона, для людей и для мира".

Глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн сказал, что "надо быть терпимыми, приходится, к сожалению, наблюдать огромное число жертв, но вооруженная интервенция будет еще хуже, жертвы будут исчисляться не тысячами, а десятками тысяч".

"АН" писали, что ранее сегодня президент РФ Дмитрий Медведев в очередной раз заявил, что Россия считает неприемлемым вмешательство во внутренние дела Сирии.

Напомним, в Турцию в пятницу прибежали четыре сирийских генерала и шесть старших офицеров, дезертировавших из правительственной армии САР. Судя по поступившей информации, своих подчинённых-солдат они не прихватили.

Накануне в YouTube появился ролик с видеообращением замминистра нефти и минеральных ресурсов Сирии Абд Хисам ад-Дина, где он объявил о том, что переходит на сторону оппозиции и призвал всех "бежать с тонущего корабля".

В последнее время США предпринимают конкретные шаги, чтобы разжечь гражданскую войну в Сирии, хотя и не готовы начать ее сами. При этом США не перестают призывать Россию прекратить поставки оружия в САР.

В день проведения референдума по Конституции Сирии 26 февраля госсекретарь США Клинтон призвала сирийцев прийти на помощь "городу повстанцев" Хомсу, подготовив почву для иностранного вторжения, иначе военную операцию, наподобие ливийской, по ее словам, в Сирии провести нельзя.

Выступая 7 марта на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливии, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин назвал недопустимым наличие на территории Ливии специального центра подготовки так называемых сирийских революционеров, курсанты которого направляются в Сирию для ведения боевых действий против законного правительства. 8 марта глава ПНС Ливии заявил, что о центрах на территории страны не знает, но сочувствует сирийским повстанцам.