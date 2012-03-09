Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал примерные сроки возможного удара по Ирану. По его словам, счет ведется на месяцы. "Мы не будем стоять с секундомером и ждать. Речь идет не о днях или неделях, но и не годах. Результатом должна стать ликвидация угрозы появления ядерного оружия в руках Ирана", - сказал израильский премьер в интервью местному телевидению.

Нетаниягу отметил, что войны не хочет. Но он сомневается, что этот вопрос можно решить мирным путем, пишет Лента.ру.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу убеждён, что Израиль не имеет права на ошибку. "Если мы поступим неправильно и не предотвратим получение Ираном ядерного оружия, кому мы будем объяснять свои действия? Историкам? Предыдущим поколениям и поколениям последующим, которые никогда не появятся на свет?", - пояснил он.

Напомним, США, страны Европы и Израиль подозревают Иран в намерении разработать и создать ядерное оружие. Тегеран это категорически отвергает.