Медведев: вмешательство во внутренние дела Сирии неприемлемо

Для России принципиально неприемлемо вмешательство во внутренние дела суверенной арабской республики Сирии, заявил президент РФ Дмитрий Медведев в пятницу в послании королю Марокко Мухаммеду VI.

"Эта принципиальная позиция — в основе наших подходов к урегулированию ситуации в Сирии и вокруг неё. Мы против внешнего, тем более силового, вмешательства во внутренние дела Сирии — под какими бы предлогами оно не осуществлялось", — говорится в послании, передает пресс-служба Кремля.

"Продолжаем призывать к прекращению насилия в этой стране всеми сторонами конфликта. Исходим из безальтернативности мирного пути выхода из сложившегося кризиса и необходимости начала широкого национального диалога без предварительных условий", — подчеркнул Медведев.

Медведев также отметил, что Россия придает "особое значение расширению российско-марокканского взаимодействия".

"Отрадно, что Россия и Марокко координируют усилия на международной арене, в том числе в целях содействия восстановлению стабильности и безопасности в регионе. С самого начала так называемой "арабской весны" мы поддержали стремление ближневосточных и североафриканских народов к социально-экономической модернизации — без давления извне и на основе строгого соблюдения государственного суверенитета", — говорится в послании.

Послание передал специальный представитель президента России по Ближнему Востоку, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе его поездки в столицу Марокко Рабат.

"АН" писали, что чуть ранее сегодня МИД РФ заявил, что принимающиеся резолюции СБ ООН по Сирии, подразумевающие силовой сценарий урегулирования событий, недопустимы для России.

Напомним, выступая 7 марта на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливии, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин назвал недопустимым наличие на территории Ливии специального центра подготовки так называемых сирийских революционеров, курсанты которого направляются в Сирию для ведения боевых действий против законного правительства. 8 марта глава ПНС Ливии заявил, что о центрах на территории страны не знает, но сочувствует сирийским повстанцам.

В четверг МИД РФ в очередной раз заявил, что резолюция ООН по Сирии должна содержать равные требования к властям и оппозиции. В этот же день в Женеве "за закрытыми дверями" прошёл гуманитарный форум, посвященный ситуации в Сирии.

В последнее время США предпринимают конкретные шаги, чтобы разжечь гражданскую войну в Сирии, однако не готовы начать ее сами. При этом США не перестают призывать Россию прекратить поставки оружия в САР.