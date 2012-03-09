Удальцов готов к проведению кампании гражданского неповиновения

Оппозиция планирует до майской инаугурации Путина провести ещё серию акций, сказал координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, более того, протестное движение может перейти в кампанию гражданского неповиновения.

"АН" писали, что на митинге оппозиции слово будет предоставлено активистам всего политического спектра и будет согласована дата очередной акции. Согласованный со столичной мэрией митинг "За честные выборы" пройдёт 10 марта на Новом Арбате с 13.00 до 16.00 мск. Ожидается, что в акции примут участие до 50 тысяч человек.

"Будет четко заявлено, что кампания продолжается, она 10 марта не заканчивается. И до момента инаугурации будет еще ряд мероприятий проведен в рамках этой кампании. Может быть будет названа конкретная дата", - сказал Удальцов.

Одним пунктом повестки дня митинга станет вопрос политзаключенных и дело бизнесмена Алексея Козлова, который обвиняется в мошенничестве. Как сообщил Удальцов, на акции будет принята резолюция по делу Козлова и его супруги журналистки Ольги Романовой.

Говоря о дальнейших планах оппозиции, Удальцов подчеркнул, что главная задача - добиться проведения новых президентских и парламентских выборов и политической реформы. Возможно, для реализации этих требований придется разбивать палаточные городки или устраивать забастовки, отметил координатор "Левого фронта".

Он не исключил, что протестное движение может перейти в кампанию гражданского неповиновения.

"Мы хотим, чтобы в стране прошли нормальные выборы и люди смогли без цензуры, без нарушений и подтасовок, без административного ресурса выбрать ту власть, которую они считают нужным. Дальнейшая тактика может быть связана с тем, как этого добиться. Может быть забастовку надо будет организовать, может быть в палатках сидеть. Мы будем с людьми советоваться", - сказал Удальцов.

Он считает, что власть идет на уступки только при массовом протесте и все будет зависеть от количества участников акции протеста.

"Власть прислушивается и делает шаги навстречу только при массовом протесте. Если мы добьемся роста протестных выступлений, чтобы выходили сотни тысяч людей, значит мы можем быстро результата добиться. Если не будет этого количества, значит будет более длительная работа", - добавил Удальцов.

Между тем, политологи прогнозируют спад протестной активности, если организаторы митингов "За честные выборы" не найдут новые формы и свежую консолидирующую повестку дня - суровый настрой и жесткая риторика прошедшей 5 марта акции на Пушкинской площади многих отпугивает, а выступающие повторяются в своих высказываниях, передает РИА Новости.

Эксперты советуют протестующим "не выливать на Путина энное количество грязи, а создавать альтернативу".

Напомним, накануне уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов на 19-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что российская полиция пресекает не политические акции протеста, а их хулиганские проявления, при этом она действует строго в соответствии с законом. Чуть ранее представитель "Лиги избирателей"Леонид Парфенов заявил, что Лига выступает против несанкционированных акций.

Инаугурация мзбранного 4 марта президента России Владимира Путина пройдет 7 мая 2012 года.