Европа призвала Иран сесть за стол переговоров

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон направила правительству Ирана письмо с предложением «как можно быстрее» начать переговоры по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Ирана.

Представитель по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Филипп Мисфельдер высказал свое мнение по поводу ситуации с Ираном: «Наша цель - создание мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Иран использовал доверие международного сообщества, но нельзя допустить возможности распространения им ядерного оружия».

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН Иран теперь обязан доказать, что его ядерная программа создана для использования в мирных целях, а не для угрозы своим странам - соседям, в частности - Израилю, заявил Мисфельдер.



Политик также поприветствовал твердое намерение президента Барака Обамы вместе с другими европейскими партнерами уладить этот конфликт.



«Мы хотим дипломатическим путем договориться с правительством в Тегеране. Но если оно не примет наше предложение о переговорах, Иран упустит эту возможность», - подчеркнул Мисфельдер.