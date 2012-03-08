Резолюция ООН по Сирии должна содержать равные требования

Резолюция Организации объединенных наций по Сирии должна содержать равные требования к властям и оппозиции, считают в Министерстве иностранных дел России. Дипломаты продолжают консультации по проекту резолюции.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов. "Ведем в Нью-Йорке сложные консультации по сирийской резолюции", - сообщил Гатилов. "Цель прежняя - выйти на текст, содержащий равные требования к обеим сторонам", - написал замминистра в своем микроблоге в Twitter.