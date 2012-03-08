Андерс Фог Расмуссен поздравил Путина с победой на выборах

Андерс Фог Расмуссен поздравил с победой на президентских выборах премьер-министра России Владимира Путина. Помимо этого, генсек НАТО договорился встретиться с Путиным "в недалеком будущем".

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте НАТО. "Генсек НАТО отметил, что организация и персонально он намерены работать с избранным президентом для установления честного стратегического партнерства между НАТО и РФ", - говорится в сообщении, передает РИА Новости. Андерс Фог Расмуссен также выразил надежду, что с российской стороной удастся продвинуться вперед в области сотрудничества по ПРО.