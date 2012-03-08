Соединённые Штаты считают чистой победу кандидата от "Единой России" Владимира Путина, заявила в четверг Госсекретарь США Хиллари Клинтон, комментируя итоги состоявшихся 4 марта выборов главы российского государства.

По словам Клинтон, Владимир Путин — явный победитель, и Соединенные Штаты готовы работать с новым президентом после того, как он примет присягу и приступит к исполнению своих полномочий, передает радио "Голос Америки".

"АН" писали, что Клинтон все же выразила обеспокоенность арестами мирных демонстрантов. "Как ясно дала понять ОБСЕ, последние выборы в России вызвали основания для беспокойства; здесь требуется расследование и решение проблемы", – сказала Клинтон во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радеком Сикорским.

В ответ на это уполномоченный МИД РФ Константин Долгов в ООН сегодня заявил, что российская полиция пресекает не политические акции протеста, а их хулиганские проявления, при этом она действует строго в соответствии с законом.

Напомним, в четверг Путин сообщил Медведеву, что днём приступает к консультациям по составу нового правительства.

Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая 2012 года.