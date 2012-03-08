Медведев и Путин накрыли Красную поляну Сильвио Берлускони (ВИДЕО)

На Кубани действующий и будущий президенты России Дмитрий Медведев и Владимир Путин в четверг днем встретились с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи.

Политик находится в России с частным визитом. Российские президенты отобедали со своим гостем в одном из курортных кафе, передает пресс-служба Кремля.

"АН" писали, что сегодня Путин сообщил Медведеву, что днём приступает к консультациям по составу нового правительства. Премьер поблагодарил президента за поздравление с избранием на пост главы государства.

Напомним, инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая 2012 года.

