Путин приступает к формированию нового российского кабмина

Свежеизбранный российский президент Владимир Путин приступает сегодня к консультациям по вопросам формирования будущего правительства. Об этом он заявил в четверг на встрече с действующим президентом РФ Дмитрием Медведевым.

Путин поблагодарил Медведева за поздравление с избранием на пост главы государства.

"Я хотел бы сегодня обратиться ко всем гражданам России, поблагодарить всех граждан, которые приняли участие в голосовании по выборам президента РФ. Сегодня, наверное, уместно будет вспомнить, что президент у нас — надпартийная фигура. Поэтому будем работать в интересах всего российского народа, вне зависимости от партийных предпочтений", — отметил Путин, передает пресс-служба Кремля.

"Мы только вчера на совещании у вас определялись с экономическим развитием страны. И, конечно, главная задача для нас в сфере экономики — сохранить макроэкономические показатели, наши тенденции, хорошие тенденции, которые мы набрали за последние годы, даже несмотря на кризисные явления в экономике. Мы с вами вместе сформулировали социальные задачи, и они могут быть решены исключительно на базе обеспечения темпов роста экономики. Вчера мы практически начали эту работу по поводу того, что и как мы должны делать, делать вместе, как и договаривались. Сегодня приступаем к консультациям по вопросам, касающимся формирования будущего правительства", — сказал Путин.

Накануне Медведев и Путин прилетели на горнолыжный курорт Красная Поляна. Здесь они в четверг они провели встречу с бывшим премьер-министром Италии и действующим миллиардером Сильвио Берлускони, который находится в России с частным визитом. Действующий и избранный президенты РФ отобедали со своим гостем в одном из кафе горнолыжного курорта.

"АН" писали, что Владимир Путин 7 марта сообщил о намерении обсудить с Дмитрием Медведевым перестановки во власти в ближайшие три дня.

Напомним, инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая 2012 года.